日経225オプション3月限（9日日中） 4万5000円プットが出来高最多92枚
9日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1233枚だった。うちプットの出来高が904枚と、コールの329枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の92枚（60円安375円）。コールの出来高トップは5万8000円の60枚（248円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
16 7 67000
13 10 66000
1 15 65000
7 21 64000
21 +3 28 63000
11 +15 46 62000
27 +22 67 61000
17 98 60000
12 155 59000
60 248 58000
31 +5 325 57000
2 335 56500
35 505 56000
1 455 55750
16 615 55500
5 +30 700 55000
8 +260 1025 54000
2 1100 53750
6 1160 53500
28 +340 1400 53000
2 1325 52750
3 1695 52500
5 -200 1600 52000
51500 1750 -40 1
51250 1605 1
51000 1460 -160 17
50500 1380 2
50125 1300 -100 2
50000 1185 4
49750 1215 1
49500 1150 +5 9
49250 1070 1
49000 1015 -5 3
48875 980 1
48750 950 1
48625 925 1
48500 905 3
48375 785 4
48250 845 2
48000 795 -95 6
47750 750 2
47500 650 17
47375 685 1
47250 660 10
47125 620 -15 3
47000 580 -50 33
46750 555 19
46500 525 -20 19
46250 510 -75 15
46000 470 -80 37
45750 465 15
45500 460 22
