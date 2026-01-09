　9日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1233枚だった。うちプットの出来高が904枚と、コールの329枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の92枚（60円安375円）。コールの出来高トップは5万8000円の60枚（248円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　16　　　　　　　 7　　67000　
　　13　　　　　　　10　　66000　
　　 1　　　　　　　15　　65000　
　　 7　　　　　　　21　　64000　
　　21　　　+3　　　28　　63000　
　　11　　 +15　　　46　　62000　
　　27　　 +22　　　67　　61000　
　　17　　　　　　　98　　60000　
　　12　　　　　　 155　　59000　
　　60　　　　　　 248　　58000　
　　31　　　+5　　 325　　57000　
　　 2　　　　　　 335　　56500　
　　35　　　　　　 505　　56000　
　　 1　　　　　　 455　　55750　
　　16　　　　　　 615　　55500　
　　 5　　 +30　　 700　　55000　
　　 8　　+260　　1025　　54000　
　　 2　　　　　　1100　　53750　
　　 6　　　　　　1160　　53500　
　　28　　+340　　1400　　53000　
　　 2　　　　　　1325　　52750　
　　 3　　　　　　1695　　52500　
　　 5　　-200　　1600　　52000　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1750 　　 -40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1605 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1460 　　-160　　　17　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1380 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1300 　　-100　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1185 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1215 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1150 　　　+5　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　49250　　1070 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1015 　　　-5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 980 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 950 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 925 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 905 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 785 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 845 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 795 　　 -95　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 750 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 650 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　47375　　 685 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 660 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　47125　　 620 　　 -15　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 580 　　 -50　　　33　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 555 　　　　　　　19　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 525 　　 -20　　　19　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 510 　　 -75　　　15　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 470 　　 -80　　　37　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 465 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 460 　　　　　　　22　