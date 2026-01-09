　9日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は86枚だった。コールの合計出来高は22枚。コールの出来高トップは6万1000円の11枚（22円高132円）だった。プットのの合計出来高は64枚。プットの出来高トップは5万円の22枚（125円安1595円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　42　　65000　
　　11　　 +22　　 132　　61000　
　　 3　　　　　　 530　　57000　
　　 1　　　　　　 955　　55000　
　　 6　　　　　　 985　　54750　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1595 　　-125　　　22　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1345 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 970 　　 -75　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 590 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 400 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 365 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 325 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 286 　　 -24　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 249 　　 -19　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 216 　　 -18　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　21 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　21 　　　+1　　　 2　


株探ニュース