日経225オプション4月限（9日日中） 6万1000円コール132円
9日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は86枚だった。コールの合計出来高は22枚。コールの出来高トップは6万1000円の11枚（22円高132円）だった。プットのの合計出来高は64枚。プットの出来高トップは5万円の22枚（125円安1595円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 42 65000
11 +22 132 61000
3 530 57000
1 955 55000
6 985 54750
50000 1595 -125 22
49000 1345 2
47000 970 -75 2
45000 590 5
42750 400 5
42000 365 17
41000 325 -30 1
40000 286 -24 1
39000 249 -19 5
38000 216 -18 1
21000 21 -7 1
20000 21 +1 2
株探ニュース
