警察VS犯人！犯人を追い詰めたその先で何が起きた？夜空に消えた2発の銃声…その余韻にゾクッとする！【作者インタビュー】
「お前がやったことは全て分かってる」。高層ビル群のネオンを見下ろす屋上で、ひとりの警部補が殺人犯の正体を暴き、銃を突きつけていた。この連続殺人鬼の名前は「アンブラ(影の男)」。警部補はアンブラをずっと追いかけ続けていた。しかし追いつめられた殺人鬼・アンブラはこの期に及んで言うのだった、「詰めが甘い」と…!!その意味とは一体…？
■読後に残る違和感がクセになる短編サスペンス!!
連続殺人鬼を追い続けてきた警部補が、ついに相手を追いつめる--物語は、そんな緊張感のあるラストシーンから幕を開ける。
最初から結末を提示する構成が印象的な本作「追いつめられた殺人犯」。作者の三堂マツリさんに、この大胆な設定を思いついたきっかけについて聞いてみると、「短いページ数の中で、しっかりとサスペンス性のある物語を描きたいと思った」と振り返る。そのために選んだのが、結末から物語を始める倒叙形式だったという。制作で意識したポイントについては、「警部補と殺人鬼、それぞれの倫理観の違いを、説明ではなく会話や表情から伝えたいと思いました」と語ってくれた。
また、物語の余韻を強く印象づけるのが、最終ページのラストカットだ。2発の銃声が暗闇の中に響き、結末は夜空の闇に包まれる形で描かれている。この演出について三堂さんは、「余韻と心情を大切にしたかった」と話す。「あのシーンでは街の明かりも息を潜めてしまっています。物語の先が明るいものではないという意味を含め、暗闇にしました」と、その意図を明かしてくれた。
今後の制作については、短編の読切作品を中心に、不定期でSNSに発表していく予定だとのことで「気長に待ってもらえたらうれしいです」とコメントを残してくれた三堂さん。結末ははっきりと描かれないが、読後に強い印象が残る本作は、短編ながら緊張感のある構成で、読み手に考えさせる余地を残した一作だ。興味のある人はぜひ読んでみてほしい！
取材協力：三堂マツリ(@mido_mads)
