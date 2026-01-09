「法整備で最高のビジネス環境が出現」を実践―中国

2025年12月30日、テスラの世界900万台目の電気自動車が中国上海の「スーパーファクトリー」で完成しました。7年前の2019年1月にさかのぼれば、上海臨港産業区の干潟で、同社のイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は中国工場の着工ボタンを押しました。そしてテスラの中国工場は世界の他の場所では「あり得ないストーリー」、すなわち基礎工事から稼働開始まで10カ月足らずの「同年着工、同年稼働、同年納車」の奇跡を創出しました。マスクCEOはこの世界製造史における「テスラスピード」を評価し、「これは中国の効率的な法整備と行政効率のたまものだ」と述べました。

この工場の背後には、中国が市場化、法治化、国際化された一流のビジネス環境を構築する生き生きとした実践が垣間見られます。すなわち中国の最高指導者の習近平氏が打ち出した「法整備は最高のビジネス環境」を裏付けているわけです。

中国はまた、国際規格の制定にも積極的に参加しており、中国の専門家や企業、業界組織が国際規格とルール制定において役割を果たし、人工知能（AI）、量子通信、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、半導体、ロボットなどのハイテク分野で中国の考え方を発信することを奨励しています。（提供/CRI）