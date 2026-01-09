5児の父・つるの剛士、長女20歳の誕生日を家族全員で祝福 成長した姿に反響「お綺麗すぎてさすが」「素敵な女性」
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が8日、自身のインスタグラムを更新。家族7人全員で、長女・うたさんの20歳の誕生日を祝福。笑顔あふれるにぎやかな誕生日会の様子を公開した。
【動画】「本当に素敵なご家族」長女・うたさん20歳の誕生日を祝福したつるの剛士ファミリー
つるのは「先日1月6日に20歳の誕生日を迎えた長女が冬休み帰国し、夏休みぶりにつるの家7人全員集合（＋バアチャン ） 家族揃って細やかに誕生日パしました」と報告し、成長した姿の長女や、祝福する次女と三女の姿を披露している。
アップされた動画には、花火が飾られた豪華な誕生日プレートで祝福する様子や、「息子が姉ちゃんの誕生日プレゼントにとUFOキャッチャーで頑張ってゲットしたSUNSUNのぬいぐるみ 喜んでもらえて照れまくる弟」と、次男が照れている愛らしい姿を披露した。
つるのは「はやいもので我が家の子もついに20歳超えがふたりになりました。小さい時はカラダがあまりつよくなかった長女、健やかに育ってくれて感謝しかない。うーちん おかえりなさい。20歳のお誕生日おめでとう！パパは成人式の振袖姿たのしみ」と、長男に続き20歳を迎えた長女を改めて祝福し、振袖姿に心躍らせていた。
この投稿に、コメント欄には「素敵な女性に成長しているうたさんに惚れ惚れしてしまいます」「かわいいかわいいうたちゃん お誕生日おめでとうございます！」「つるのさんの娘さんたちがお綺麗すぎてさすがとしか言いようがありません！」「本当に素敵なご家族」などと、祝福するコメントのほかに、成長した子どもたちに反響が集まっている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
