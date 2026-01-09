俳優の鈴鹿央士（25）が8日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。告白前に結婚願望を聞くことについて「ハードルが低い」とし、共演者らを驚かせた。

番組内では、男女の結婚観の違いについてトークを展開。結婚願望の有無についてどうやって確認するかという話題になり、鈴鹿は「告白前に聞きます、結婚願望あるの?とか」とさらり。「友達でも、人間として」と続けた。

同じくゲスト出演した高橋ひかるは、「二人きりで（結婚願望の）話をしたら、私が好きってだだ漏れちゃう…」と勘違いしてしまいそうだと主張。

これに対して、鈴鹿は「将来の夢なんですか?って聞くくらいかも」と自身の温度感を説明。「恋人に求める条件とかある?っていう話より、僕はハードル低いかも」と淡々と語った。

MCの鈴木愛理から「生き方を聞くみたいな」と例えられると、「はい」と大きくうなずいた。鈴鹿の考え方に、山里亮太も「なるほどね、生き方の物差しとして結婚に対してどういう意識を持ってるかを聞くくらい」と納得していた。