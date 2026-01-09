ブルーノ・マーズ、ニューアルバム＆ワールドツアー発表 日本盤CDはカタカナのタイトルに
ブルーノ・マーズが、2016年11月に発売した『24K マジック』以来、約9年3ヶ月ぶり通算4作目となるニューアルバム『The Romantic』を2月27日にリリースすることを発表。きょう9日にアルバムからの先行曲「I Just Might」を配信リリースし、ミュージックビデオも同時に公開した。
【動画】ブルーノ・マーズ、アルバム先行曲「I Just Might」ミュージックビデオ
数日前から自身のSNSで“ティーザー投稿”されていた待望の新作は、その名も『The Romantic』というタイトルで、全9曲を収録。ジャケットアートワークはシンプルなモノトーンのイラストで、逆に強いインパクトを与えているが、同日リリース予定の日本盤CDとLPは、タイトルがカタカナで表記された日本限定特別仕様でリリースされるという。さらに日本盤CDの初回生産分には、そのジャケットアートワークをプリントしたステッカーが特典として付属する。
新曲「I Just Might」は、昨年のBruno Mars & Sexy Red「Fat Juicy & Wet」以来、約1年ぶりのリリースとなったが、まさにブルーノ節の真骨頂とも言うべき、一度聴いたらクセになるメロディアスなポップソング。配信と同時に公開されたミュージックビデオは、「APT.」や「Die With A Smile」に続き、ブルーノ自身とダニエル・ラモスが監督を務め、バンドメンバーやカメラマンなど計6人をブルーノ自身が演じるという1人6役のユニークな演出と特殊効果が見どころとなる。
ニューアルバムのリリース発表と新曲配信に加え、ワールドツアー『The Romantic Tour』の開催も発表された。4月10日にNRGスタジアムで開催されるラスベガス公演を皮切りに、10月14日にBCプレイスで開催されるバンクーバー公演まで、カナダを含む北米29公演、ヨーロッパ9公演の計38公演が発表された。公演地によっては、アンダーソン・パーク（DJピー・ウィー名義）やリオン・トーマス、ヴィクトリア・モネ、RAYEがサポートアクトを務めるなど、豪華なラインアップとなっている。
