Photo: 竹腰隼人 Photographed: かみやまたくみ

2025年3月8日の記事を編集して再掲載しています。

最初は「鳥の絵？」って思いました。寂しげな雰囲気に、目を惹かれたんです。

全体はこんな感じ、水彩画に見えました。

わかる人にはこの時点でもう「これが本当は何なのか」がわかっちゃうのですが、ぼくにはわかりませんでした。

これも「同じモノ」です。カンバスの上に“描かれているもの”が変わっても、「同じモノ」です。

そろそろ答えにいきましょう。

答えは「壊された写真」

答えは写真、なんです。ネガポジ反転を駆使し、まるで水彩画のような感じに仕上げられた写真。

Photo: かみやまたくみ

2025年2月末に開催されたカメラの祭典CP+ 2025内で開催された写真展「ZOOMS Photo Exhibition」で準グランプリを獲った『寂として』という写真作品群です。ほかの作品は「写真」だったのですが、これだけ絵にしか見えなかったので、とても驚きました。

でももっと驚いたのが、このような技法が用いられるようになった理由。以下に作者である竹腰隼人さんのコメントを引用します。

脳の障害により意識の消失を起こす私は、記憶の無い自己の存在を定義できずにいます。現実も疑わしく感じられ「確かなものとは何か」という疑問が頭を埋めるのです。 この疑問を明らかにする方法が、木々を主とする生命に向けたネガポジ反転という技法でした。 生命から感じた印象は、視点を変えても変わらずにそこに在り、私自身の存在を示すものだったのです。写真とは対象を正確に描写するものとされますが、私の写真は感覚を可視化することで自己認識を促し、アイデンティティを問うものです。 私は写真技術の発展に伴い可能となった手法を活用しながらも、カメラが捉えた現実という描写を壊すことで、存在の確認を試みます。反転技法を施し、デジタル現像を重ねていく中で画像情報は壊れ失われていき、伝統和紙にプリントすることで滲み不鮮明な像となります。写しとった現実が崩れていく中で、確かに感じた「命の印象」だけが抽出されるのです。 写真もデータやAIで補正できてしまう時代の中で確かだったことは「私が感じた」という事象だったのです。 そして思わされる「自分とは何か」という問いの正体を知るために、写真を通して感覚や印象の根源に迫り、新たな視点から思考を刺激することを目的とします。

※読みやすくする目的で、改行・強調を施しています。

あまりにも壮絶な背景、絵ではなく「壊れた写真」だったのです。

彼がカメラで写し撮った現実を破壊する中で感じた確たる印象──その世界観は少なくともぼくにははっきりと伝わりました。

そして、「撮る」という行為の本質を垣間見たような気がしたのです。

Source: CP+