¡¡£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÎÂçÀ¾Î®À±¡Ê£²£´¡Ë¤¬£¹Æü¡¢À¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£à¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥éá¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÀ¾¤Î¥³¥ß¥åÎÏ¥¢¥Ã¥×½Ñ¤¬Æ¤ÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Îà¸µ¥Ð¥é¥É¥ëáÀé½©¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÂçÀ¾¤Ï¡ÖÆ±¤¸·ÏÎó¡£àÀé½©·ÏÎóá¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤¡á°¦ÕÈ¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¹ðÇò¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Û¥ó¥È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤ÎÍÜ¿£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡£¥´¥ê¥´¥ê¤ÎÍÜ¿£¤Ç¡¢à¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤«¤Ê¡©á¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÈÖÁÈÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Ï¥°¤ò¤·ÂçÀ¾¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¾ÆÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¼«³Ð¥Ê¥·¡£ºÇ¶á¤Ï¤ä¤êÊý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤¤¤ä¡Á¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¡¢ºÇ¶á¤Ïà¤â¤Ã¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÍ¶¤¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ã¤¤á¤ÊÀ¼¤Ç¡Ø¤¦¤ï¤¡¡¢¤ª¤Ê¤«¶õ¤¤¤¿¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÀèÇÚ¤âÍ¶¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ëà¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¤í¡©á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡£±£°Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¤ÇÂçÀ¾¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¸¶²Å¹§¡Ê¤è¤·¤¿¤«¡á£³£°¡Ë¤â¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¡£¸¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¤Í¤À¤ê¤¬¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀ¾¤Î¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤âÄ«¥³¥ó¥³¥ó¤Ã¤Æ¡Ê³Ú²°¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Äà¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¡¢ÃÂÀ¸Æü´Ö¶á¤Î¸¶¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Î¾®Êª¤òÇã¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÇÛ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÂçÀ¾¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ç¤âßÚÎö¡£¤½¤ó¤ÊÂçÀ¾¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ë¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¤³¤¦¤ª·»¤µ¤ó¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´Å¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¤¹¤´¤¤¡¢¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥Î¥ê¤¬°ã¤¦¤³¤È¤â¾Ú¸À¡£¡Ö¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Æ¡Ä¡£¥ê¥ÏÃæ¤È¤«¤â¡¢Èè¤ì¤¿¤é¡Ø¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Ï¥°¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÂçÀ¾¡£°ìÊý¤Î¸¶¤Ï¡ÖËÍ¡¢º¬°Å¤Ê¤ó¥¹¤è¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Ï¡ËÃç¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸»öÌ³½ê½êÂ°¤Î£²¿Í¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ÷Î¥¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶á¤¯¤Ê¤¯º£¥É¥é¥Þ¤¬½é¶¦±é¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂçÀ¾¤¬¸«¤¿¸¶¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤È¤«¤Ç¡¢Ãë¿©¤È¤«½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó»þ¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¿©¤Ù¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤«¥á¥Ã¥Á¥ãÁá¤¯¤Æ¡Ä¡×¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ï¥ó¥Ñ¥¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤«¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µã¤¾å¸Í¤Ê¤È¤³¤í¤â¸¶¤¬¹¥¤«¤ì¤ëÍ×°ø¤Ç¤Ï¤È¿¶¤é¤ì¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÜÈÖ¤Çµã¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÊý¤Ïµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£