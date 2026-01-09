【好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY】 開催期間：1月15日～1月21日 場所：表参道ヒルズ本館吹抜け大階段 （東京都渋谷区神宮前4丁目12番10号） 入場料：無料

サンリオは、体験型展示「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」を表参道ヒルズ本館吹抜け大階段にて1月15日から1月21日の期間限定で開催する。

本イベントは、「自分をほめる」、「好きなものにだけ囲まれて過ごす」、「なにもしない日をつくる」といったマイメロディの生き方（マイメロな生き方）に触れながら、自分の“好き”を見つめ直し、より“わたしらしく”生きるヒントを探すことができる体験型展示。会場の表参道ヒルズの吹抜け空間には、長さ約30m×幅約2mのアイコニックな「巨大ウィッシュリスト」の懸垂幕が設置される。

本イベント限定の特別なコンテンツとして、48種類のウィッシュカードの中から「今年やってみたいこと」を4つ選んでカードホルダーに差し込むことで、自分だけのオリジナル「ウィッシュリスト」を作成可能。その他、マイメロディのお友だちであるピアノちゃんやフラットくんたちが語る「マイメロな生き方」の展示や、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットなど、さまざまなコンテンツが用意される。

【「マイメロな生き方」とは】

「マイメロな生き方」(MY MELODY MINDSET)とは、自分の気持ちにすなおでありながら、まわりの気持ちも大切にできるマイメロディのような生き方のことです。自分の“好き”にすなおである「すなおさ」、まわりに流されずに大切なことは守る「しなやかさ」、自分の気持ちも相手の気持ちもそのまま受け止める「やわらかさ」など、「マイメロな生き方」には、いまを生きる大人たちにそっと寄り添い背中を押してくれるようなヒントが散りばめられています。

「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」のポイント

イントロダクション

「マイメロな生き方」を紹介する展示スペースです。宝島社から出版されるメッセージブック「好きにすなおに生きてみる。マイメロな生き方」の試し読みもでき、イベントの世界に一歩足を踏み入れた瞬間から、“わたしらしさ”を探す特別な体験が始まります。

ウィッシュリストボックス

マイメロディのように生きるためのウィッシュリストのうちの8つを、マイメロディのイラストと共に展示しています。それぞれのボックスには、ウィッシュカードが設置されています。「今年やってみたいこと」や「気になるテーマ」に出会ったら、ぜひカードを手に取り、会場で配布されるカードホルダーに入れて、あなたのウィッシュリストに追加してみてください。

マイメロディのお友だちが語る「マイメロな生き方」

マイメロディのお友だちのピアノちゃんやフラットくんたちに、「マイメロな生き方って？」と質問してみました。お友だちが語るマイメロディの生き方に気付かされることも多いはず。オブジェの裏側にはウィッシュカードもご用意しています。お友だちの声に耳を傾けながら、気になったカードを手に取ってみてください。

自分だけのオリジナル「ウィッシュリスト」作り

会場には、「好きにすなおに生きてみる」をテーマにした48種類のウィッシュカードをご用意しています。その中からあなたの心に響くカードを4枚選んでカードホルダーに差し込むことで、自分だけのオリジナル「ウィッシュリスト」を作ることができます。また、自由に書き込めるウィッシュリストカードもご用意しています。新しい一年の始まりに、“わたしらしさ”に気づくヒントに出会うことができます。

来場者に先着でカードホルダーを配布いたします。カードホルダーに封入されているウィッシュリストカードの表面には48種類のウィッシュ(やりたいこと)が一覧で記載されており、裏面には手書きで自由に書き込めます。

フォトスポット

表参道ヒルズの吹抜け空間には、天井から階段下まで続く「巨大ウィッシュリスト」の懸垂幕が登場します。吹抜けの階段を下りながら、そのリストを眺めて楽しむことができる展示です。

さらに、ウィッシュリストにちなみ、マイメロディと鉛筆の立体オブジェが登場。本イベントの世界観が楽しめる、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットです。

数量限定！ここでしか手に入らないアクリルキーホルダーとオリジナルステッカーをプレゼント

「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」に来場いただいた方に、先着で限定アクリルキーホルダーをプレゼント。また、アンケートに回答いただくと、限定ステッカー全8種のうちランダムで1つプレゼントいたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ