【ユニクロの深みブルー】がセンス良い！ 40・50代が似合う♡「冬映えセーター」

合わせやすさから、洋服はついモノトーンカラーを選びがち……というミドル世代は、上品な深みブルーで気分を一新してみて。今回紹介するのは【ユニクロ】から登場した、冬コーデで映えそうなセーターです。深みのある色味できれい見えが狙えるので、ぜひ冬コーデに盛り込んで。

1枚で品のよさをまとえる深みブルーのセーター

【ユニクロ】「スフレヤーンモックネックセーター」\2,990（税込・セール価格）

「深みのあるブルーが思ったより使いやすい」と@_yuzu024さんが紹介する、大人コーデにもぴったりなセーター。程よい高さのモックネックも、大人の上品見えをサポート。ワイドパンツと合わせて間に白Tを挟めば、こなれた冬コーデに。公式サイトによると「ふんわりとして、ソフトでしっとりとした肌ざわり」とのことで、着心地もよさそうです。

ワイドジーンズと合わせてこなれ感のある最旬コーデに

ワイドジーンズ合わせでも、深みブルーのセーターがカジュアル度を控えめにして大人に似合う着こなしに。セーターのリブ編みで縦ラインが強調されるため、メリハリを意識したいときにも◎ チェック柄のシャツを腰に巻けば、シンプルコーデのアクセントになってくれます。さり気なく体型カバーも狙えそう。

