今夜の『探偵！ナイトスクープ』ワンピースを貸し借りした親友が17年前に死去…引っ越して所在不明に「親友の家族を探してほしい」
きょう9日放送の『探偵！ナイトスクープ』（後11：17〜 ※関西ローカル）では、永見大吾探偵が調査した「亡き親友とシェアしたワンピース」を届ける。
【動画】特命局長を務める藤岡弘、
依頼人（61）には、どうしても手放せない40年前のワンピースがあると言う。それは、佐賀県の看護学校時代の親友と、当時、貸し借りをしていたワンピースだ。
19歳からの約7年間、親友とは青春そのもののような日々を過ごしたが、依頼人が結婚して他県へ移ったこともあり、会うこともなくなってしまい、それからは毎年の年賀状のやりとりだけになっていった。そんな中、44歳の時に届いた年賀状には、初めて「逢いたい！」という言葉が添えられていた。
しかし、その頃、父がガンで入院していたこともあり、気持ちに余裕がなく、「落ち着いたら連絡しよう」と思っていた。それから数ヶ月後、突然、親友の訃報が届いた。あの「逢いたい」という言葉の意味が胸に迫り、急いで家族の元へ伺った。
その際に拝見したアルバムの中に、依頼人が貸したワンピースを着た親友の写真を見つけ、涙が止まらなかった。どうして、あの時すぐに連絡しなかったのかと悔やんだ。それから17年が過ぎた今年、親友と共通の友人から「自宅にお参りに行ったけれど、引っ越していて会えなかった」と連絡をもらった。「もう、絶対に会いに行かなくては」…そう決意したが、今となっては連絡先も分からない。
依頼人と親友には同じ年ごろの娘がいる。もし会えたら、ワンピースを、娘さんに手に取って見てほしいと思っている。親友の家族を探してほしい、というもの。
まずは、年賀状の住所がある佐賀県へ。やはり親友の家は空き家になっていた。そこで、近所を聞いて回るも、なかなか手掛かりは見つからない。と、1軒の家が親友の娘の同級生の家と判明する。果たして依頼人は親友の娘と会うことができたのか。
このほか、真栄田賢探偵の「ドライヤーと歯磨きを同時にしたい！」、松井ケムリ探偵の「乳がん手術の前におっぱいアートを作りたい」を送る。
【動画】特命局長を務める藤岡弘、
依頼人（61）には、どうしても手放せない40年前のワンピースがあると言う。それは、佐賀県の看護学校時代の親友と、当時、貸し借りをしていたワンピースだ。
19歳からの約7年間、親友とは青春そのもののような日々を過ごしたが、依頼人が結婚して他県へ移ったこともあり、会うこともなくなってしまい、それからは毎年の年賀状のやりとりだけになっていった。そんな中、44歳の時に届いた年賀状には、初めて「逢いたい！」という言葉が添えられていた。
その際に拝見したアルバムの中に、依頼人が貸したワンピースを着た親友の写真を見つけ、涙が止まらなかった。どうして、あの時すぐに連絡しなかったのかと悔やんだ。それから17年が過ぎた今年、親友と共通の友人から「自宅にお参りに行ったけれど、引っ越していて会えなかった」と連絡をもらった。「もう、絶対に会いに行かなくては」…そう決意したが、今となっては連絡先も分からない。
依頼人と親友には同じ年ごろの娘がいる。もし会えたら、ワンピースを、娘さんに手に取って見てほしいと思っている。親友の家族を探してほしい、というもの。
まずは、年賀状の住所がある佐賀県へ。やはり親友の家は空き家になっていた。そこで、近所を聞いて回るも、なかなか手掛かりは見つからない。と、1軒の家が親友の娘の同級生の家と判明する。果たして依頼人は親友の娘と会うことができたのか。
このほか、真栄田賢探偵の「ドライヤーと歯磨きを同時にしたい！」、松井ケムリ探偵の「乳がん手術の前におっぱいアートを作りたい」を送る。