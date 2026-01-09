乃木坂46梅澤美波『2nd写真集』裏表紙全4種解禁 “崖ドレス”の長すぎる美脚ショットも
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、全4種の裏表紙が公開された。
【写真】脚が長すぎる…崖ドレスでの美脚ショットを披露した梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
通常版裏表紙は、フィレンツェのミケランジェロ広場で撮影したラストカット。イタリア旅のフィナーレにふさわしい壮大な夜景を背に、清々しく凛とした表情を見せている。
セブンネットショッピング限定版裏表紙は、チンクエテッレの街で出会ったワンちゃんとの仲良しショット。まるで本当に会話をしているかのような距離感に、思わず癒される。
楽天ブックス限定版裏表紙は、ミラノ初日のディナーで撮影された“もぐもぐ梅ちゃん”ショット。スタッフとの会話で思わず本気笑いしてしまった、その一瞬を切り取ったカットで、表紙とのギャップも見どころとなっている。
Sony Music Shop限定版裏表紙は、美しすぎると話題の“崖ドレス”を全身で収めた一枚。チンクエテッレの崖の上で、乃木坂46カラーの花束を抱え、夕日に照らされる姿はまさに絵画のよう。ドレスの隙間からは、長すぎる美脚をのぞかせている。
