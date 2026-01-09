くりぃむしちゅー・上田晋也、ベネチアへ 相方への想いを吐露「あいつ笑わせたくてやってんのかも」
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が、10日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（後11：00）にゲスト出演する。
【番組カット】ベネチアの街で…絵画を楽しむ上田晋也
同番組は「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司と堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、ゲストのさらなる本音や裏話を引き出していく。
上田は、1991年に有田哲平とコンビ「海砂利水魚」を結成し、デビュー。以後、バラエティー番組のみならず、情報番組やスポーツ番組の司会者としても活躍。そんな上田の貴重なオフの素顔に密着する。
上田のアナザースカイは、イタリア・ベネチア。７年ぶり4回目の訪問となる。サンマルコ広場では「世界一美しいとも言われる」「広場が台形になっていて」と持ち前の豊富な知識を披露する。ベネチア名物ゴンドラでは、母が聴けずに心残りだったカンツォーネを鑑賞。念願だった老舗レストランでは、名物のイカ墨パスタを堪能する。意外にも食リポが苦手という珍しい姿を見せる。上田のことを何でも知る親友・えなりかずきがプライベートの上田を暴露。上田から教わった「笑い」についてのアドバイスを明かす。
さらに、普段語ることのない自身の芸人人生を振り返る。22歳でお笑いの道に進むも「自分には才能がない」と悟った25歳で司会業を含む総合力で挑もうと決意したという。相方・有田への想いも「あいつ笑わせたくてやってんのかもな」と吐露。芸歴35年を迎える今年、憧れの画家が筆を執ったのと同じ場所で描きたかった絵画を制作する。今描きたい景色と向き合う。
55歳を超えた今もなお、表現の可能性を広げ続ける原動力に迫る。スタジオでは、今田が上田のすごさを語る。
【番組カット】ベネチアの街で…絵画を楽しむ上田晋也
同番組は「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司と堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、ゲストのさらなる本音や裏話を引き出していく。
上田のアナザースカイは、イタリア・ベネチア。７年ぶり4回目の訪問となる。サンマルコ広場では「世界一美しいとも言われる」「広場が台形になっていて」と持ち前の豊富な知識を披露する。ベネチア名物ゴンドラでは、母が聴けずに心残りだったカンツォーネを鑑賞。念願だった老舗レストランでは、名物のイカ墨パスタを堪能する。意外にも食リポが苦手という珍しい姿を見せる。上田のことを何でも知る親友・えなりかずきがプライベートの上田を暴露。上田から教わった「笑い」についてのアドバイスを明かす。
さらに、普段語ることのない自身の芸人人生を振り返る。22歳でお笑いの道に進むも「自分には才能がない」と悟った25歳で司会業を含む総合力で挑もうと決意したという。相方・有田への想いも「あいつ笑わせたくてやってんのかもな」と吐露。芸歴35年を迎える今年、憧れの画家が筆を執ったのと同じ場所で描きたかった絵画を制作する。今描きたい景色と向き合う。
55歳を超えた今もなお、表現の可能性を広げ続ける原動力に迫る。スタジオでは、今田が上田のすごさを語る。