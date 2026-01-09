「WEST.」の藤井流星（32）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族について語った。

結成して12年になるという「WEST.」でコンサートの演出を担当しているという藤井。家族は公演を見に来るかと聞かれ「毎回来てくれますね。最初の方はダメ出しとかされていたんですけれど、最近は良かったよという言葉が」と笑ってみせた。

司会の黒柳徹子が「親孝行は？」と尋ねると、「自分でしているかどうかって言われると分かんないですけど、プレゼントは贈りますね、やっぱり。誕生日もそうですし、母の日、父の日もそうですし」と打ち明けた。

父はもうじき還暦を迎えると言い「（両親）2人共、海外行ったことがないんですよ」と藤井。「だから海外旅行をプレゼントしたいなと思って」と黒柳に両親を連れて行くならどこがいいかと質問した。

黒柳は自身の初海外は米国だったと明かしたが、「アメリカは遠いので、もっと近い所が」とアドバイス。藤井はハワイはどうかと尋ね、黒柳は「ハワイがいいんじゃない」「喜ぶ」と太鼓判を押した。

藤井は「喜ぶかなと思って。無理やり、2、3年前にパスポートを取ってもらって。まだ行けてないんですけれど、還暦祝いに行けたら一番いいなっていうのは、これが親孝行になるかなって」と声を弾ませた。

「あわよくば、きょうだいも全員連れて行けたらっていう」との計画も告白。「妹が2人いたりするんですけど、子供もいたりするんですけど。全員連れて行きたいなと思って」「全員で行くっていうのがイベントになるかなと思って」と力を込めた。

黒柳が「それがいいと思います」と明言すると、藤井は「じゃあ黒柳さんに言われたんでそうします」と言い切った。

藤井の妹は元「E―girls」の藤井萩花さんとモデルの藤井夏恋。