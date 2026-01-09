「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）

大相撲の西十両１１枚目、剣翔（３４、本名・安彦剣太郎）＝追手風＝が９日、埼玉県内の部屋で会見し、夫人同伴で結婚することを発表した。

お相手は現役の客室乗務員、祐華さん（２９）。共通の知人を介して２１年８月に出会い、２２年５月から交際をスタート。初場所前に入籍するという。剣翔は「一緒にいて楽。気取らなくていい。お相撲さんになって、こうして会見するのが夢だった」と語った。「お互いに一目惚れとかでなく、友人として素だった。結婚するならこういう人かな、と思った」と話した。

既に同居して３年。関取としての外食は肉料理が多いため、手料理は魚、野菜が中心だという。得意料理は麻婆なす、回鍋肉だというが「家では肉を出してくれない。僕は甘い物を食べたり、ジュースも飲むので、冷蔵庫に鈴を付けられました。食べようとして開けるとチリンチリンと鳴るんですよ。アイスを食べてもバレてしまう」と、笑顔で祐華さんの支えへの感謝を口にした。

祐華さんは幼い頃から祖父母の影響で相撲に関心があり、幼稚園の頃の夢は「おかみさん」だったという。１７２センチと長身で、立ち姿の２ショットもお似合い。「お付き合いする前から会話がずっと続く。結婚は一生夫婦で話し合うものだと思うので、話し合えるのは心強いです」と語った。

剣翔は東京都葛飾区出身。埼玉栄高、日大を経て、２０１４年１月場所で初土俵。１６年１月場所で新十両。１９年９月場所で新入幕。最高位は東前頭８枚目。

この日の取組編成会議では、初日の相手が若ノ勝に決まった。「幕下に落ちたら引退すると以前から決めている。（初場所は）勝ち越せるよう頑張ります」と意気込んだ。

挙式は６月の予定。祐華さんは「賑やかで明るく、穏やかに過ごしたいです」と語っていた。