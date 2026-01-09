新潟地方気象台によると県内は１１日から１２日頃にかけて強い冬型となり平地でも大雪となる所がある見込みで、交通障害に注意が必要です。



新潟県では、１０日夕方から１２日頃にかけて海上では非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所があるでしょう。１１日から１２日頃は山沿いを中心に大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。



また、１０日夕方から１１日にかけて大気の状態が非常に不安定となるため局地的に積乱雲が発達するでしょう。予想より低気圧が発達した場合には、佐渡では暴風警報を発表する可能性があり、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合は、新潟県では警報級の大雪となる可能性があります。





◆雪の予想１０日午後６時から１１日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 １０センチ下越 山沿い ３０センチ中越 平地 １５センチ中越 山沿い ３０センチ上越 平地 １０センチ上越 山沿い ２０センチ佐渡 １０センチ・１１日午後６時から１２日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 １０センチ下越 山沿い ４０センチ中越 平地 ３０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ２０センチ上越 山沿い ４０センチ佐渡 １０センチ◆波の予想１０日に予想される波の高さ下越 ６メートル中越 ４メートル上越 ４メートル佐渡 ６メートル１１日に予想される波の高さ下越 ７メートル中越 ６メートル上越 ６メートル佐渡 ７メートル◆風の予想１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １５メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １２メートル （２５メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １２メートル （２５メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １６メートル （３０メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １５メートル （３０メートル）中越 海上 ２０メートル （３０メートル）上越 陸上 １５メートル （３０メートル）上越 海上 ２０メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２３メートル （３５メートル）下越と佐渡では１０日夜のはじめ頃から１２日頃にかけて、中越と上越では１１日から１２日頃にかけて高波に警戒してください。佐渡では１０日夜のはじめ頃から１２日頃にかけて強風に注意・警戒してください。また、新潟県では、１０日夕方から１１日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意を。また電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。※９日午後４時３３分発表「高波と強風及び大雪に関する新潟県気象情報」より