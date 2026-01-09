「ドジャースにとって完璧な存在」はビシェットよりもタッカー “2人の大物”を巡る動きに「より現実的な着地点として浮上」
ドジャースはタッカー獲得に本腰を入れるのか(C)Getty Images
ドジャースがFA市場でターゲットにしていると噂されているのが、カイル・タッカーとボー・ビシェットだ。
米メディア『ClutchPoints』は、ドジャースの補強について「タッカーのFA状況は、現在も憶測が続くビシェットの獲得に比べ、より現実的な着地点として浮上している」と記し、「ロースターの構築やポジションの適性を踏まえると、タッカーの獲得を優先する方が理にかなっているようだ」と見解を示した。
米紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール氏が、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者がホストを務める『Dodgers Dugout Live』に出演した際に「彼（タッカー）が入り込める余地（ポジションの空き）はより大きい。ドジャースにとって、彼は完璧な存在になると思う」と述べた。
記事では、28歳の外野手は「長打力、安定した守備、そしてポストシーズンでの確かな実績を兼ね備えており、バランスと汎用性を重視して構築されたドジャースの打線に見事に合致している」と強調した。
さらに「タッカーがドジャースに加わる道筋はかつてないほど明確であるというのが、球界内の共通した見方だ」と主張。ドジャースがビシェットとタッカーのどちらを選択するのか報道が錯綜する中、タッカー獲得へ本腰を入れる可能性が高まったと伝えている。
