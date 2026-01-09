広島の末包昇大外野手が９日、巨人からブルージェイズに移籍が決まった岡本和真内野手から学んだ“不動の心”で３０本塁打に挑む考えを明かした。

昨年１２月、西武・中村剛也内野手らとともに２年連続で合同自主トレを行った。そこで学んだのは、揺るぎない姿勢だった。

「自分の芯を持っていると思う。『こうする！』と決めたら、というのを持っているから、シーズン通してブレずにできているんじゃないか。決めたことを突き詰めてやっている」

自主トレは１日という短い期間だったが、貴重な時間となった。同い年のスラッガーは長年、巨人の４番を務めてきた。対戦も多く、高い打撃技術はシーズン中から目の当たりにしてきた。

「体感の強さとブレなさがあるから、崩されない。自分の土台があるから、多少調子が落ちたとしても自分のスイングができる。崩されても自分のスイングができるから、ああやってホームランが打てるんだなと思う」

この日はマツダで自主トレ。オフのここまでのトレーニングで「土台的な部分は、ある程度できてきた」という。１１日から通算２０５０安打、通算３１９本塁打の元中日・和田一浩氏に師事し、練習に取り組む。「自分をもっと良くなるために『今年はこれでいこう』というものをしっかりつくって、そこからブレずにいきたい」と、スタイルを固めた上で２月からのキャンプに臨もうとしている。

自身初めて規定打席に到達した２５年は、チーム最多６３試合で４番に座りながら、１１本塁打にとどまった。今季は「３０本塁打＆１００打点」という高い目標を掲げる。自分を信じ、突き進んでいく。