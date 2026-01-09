日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）と東京運動記者クラブ・ボクシング分科会は９日、２０２５年度年間表彰各賞ノミネートを発表。最優秀選手賞候補には、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）、ＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（緑）の４選手を選出した。

年間最高試合賞（世界戦）には、堤聖也―比嘉大吾（２月２４日・有明アリーナ）、寺地拳四朗―ユーリ阿久井政悟（３月１３日・両国国技館）、矢吹正道―アンヘル・アヤラ（３月２９日・愛知県国際展示場）、井上尚弥―ラモン・カルデナス（５月４日・米ラスベガス）、中谷潤人―西田凌佑（６月８日・有明コロシアム）、井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日・ＩＧアリーナ）、井上拓真―那須川天心（１１月２４日・トヨタアリーナ東京）、堤聖也―ノニト・ドネア （１２月１７日・両国国技館）、矢吹正道―フェリックス・アルバラード（１２月２７日・愛知県国際展示場）の９試合が候補に選ばれた。

女子の最優秀選手賞候補には前ＷＢＡ女子ミニマム級王者・黒木優子（真正）、ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者・晝田瑞希（三迫）の２選手がノミネートされた。

各賞は今月２８日に選考＆発表が行われ、表彰式は２月１７日に開催される予定。