お笑いタレント今田耕司（59）が9日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲストとして生出演し、ゴルフにまつわる大先輩芸人の金言について語った。

この日はドラマや舞台で共演歴のある落語家の立川談春がゲスト出演した。休日はゴルフに行くといい、「キザなことを言いますよ？こんなに努力して、うまくいかないことがあるんだって分かった。それを教えてくれたのがゴルフですね」と、その魅力を語った。

一方で、今田はゴルフをしていないという。それには大きな理由があった。「俺はゴルフやらないですけど、若い時に上岡龍太郎さんに“ゴルフっていうのは、人生何もかもうまくやってる人がやるもんや”って。“1つくらい人生でうまくいかないものがあってもいいなという人間がやるのがゴルフやのに、君らみたいな何もうまいこといってないのがゴルフやってどうすんねや？”って言われたのが刺さって」。大先輩の言葉は深く突き刺さったという。

この教えを胸に芸を磨いてきたという。「俺はこの世界でうまくいったら、ゴルフを始めようと思ったら、自分の中で100％うまくいったなんてことは一度もないんです、やっぱ。だから、始められなかった。やれなかった。やりたかったのに」。まじめな今田らしいエピソードだった。

談春は「ストイックでしょう？」と、今田にあらためて称賛の言葉を送った。一方で今田は「それ（上岡さんの言葉）を一緒に、同時に聞いた東野幸治は今、ゴルフを生き生きとしてやってる」と笑わせていた。