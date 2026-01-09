３９歳になった女優・井上真央の姿にネットが沸いた。

１３日スタートのテレビ朝日系「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」（火曜・午後９時）でヒロインを演じる井上。ドラマの公式ＳＮＳでは９日、「ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ 本日１／９は…我らがヒロイン ＃井上真央 さんのお誕生日おめでとうございます」と報告。「いつもみんなに優しく、現場を明るくしてくださる真央さん 笑顔溢（あふ）れる１年になりますように ＃ドラマ再会 チームより」と祝った。

ピンクの花束を手にした井上の姿も投稿。ＴＢＳ系「キッズ・ウォー〜ざけんなよ〜」（１９９９年ほか）や「花より男子」（０５年）などでブレイクした井上だが、アラフォーに。美ぼうにネットは「すっかり素敵な女性に」「井上真央が３９歳という衝撃の事実…キッズウォーや花男のイメージで止まってました」「え！？アラフォーなの！？花より男子に出てたまんま！お美しい」「３９歳とは思えぬ透明感…！」「俺より年上なのに可愛すぎて悔しい笑笑」「めっちゃキレイ」と絶賛した。

新ドラマは江戸川乱歩賞を受賞した小説家・横関大氏の「再会」が原作。主演の竹内涼真演じる刑事が、殺人事件の容疑者になった初恋の人（井上）や友人たちと向き合う物語だ。