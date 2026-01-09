韓国人インフルエンサーひよん、従姉妹会ショット公開「DNAが最強」「全員スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/01/09】インフルエンサーのひよんが1月8日、自身のInstagramを更新。従姉妹たちとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“155cm46kg”韓国人インフルエンサー「DNAが最強」従姉妹会ショット
ひよんは「楽しすぎた美味しすぎた従姉妹会」「だいすきー」とつづり、従姉妹との3ショットを投稿。色違いのボリューム感のある華やかなコートに身を包んだ3人が並び、仲睦まじく笑顔を浮かべる様子を披露した。
この投稿にファンからは「みんな美人」「DNAが最強」「全員スタイル抜群ってすごい」「モデルの集合写真かと思った」「仲良さそうでほっこり」「ゴージャスなビジュアル」といった声が寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆ひよん、華やかな「従姉妹会」の様子を報告
◆ひよんの投稿に反響
