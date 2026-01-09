「今日好き」佐藤芹菜、プリーツミニスカからスラリ美脚「ファッションセンス抜群」「脚長い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が1月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】「今日好き」参加JK「脚長い」プリーツミニスカからスラリ美脚
◆佐藤芹菜、美脚際立つミニスカ姿披露
佐藤は「モコモコ可愛くてすきー！」とつづり、白のフード付きコートを羽織った写真を投稿。パステルブルーのトップスにミニ丈のプリーツスカートとロングブーツを合わせた美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。また「厄払いに行ってきました」と神社の前で撮影した写真も載せていた。
◆佐藤芹菜の投稿に「何着ても可愛い」と反響
この投稿に、ファンからは「ファッションセンス抜群」「何着ても可愛い」「おしゃれな冬コーデ」「小顔すぎる」「脚長い」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】