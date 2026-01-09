BTS、アメリカの音楽授賞式で複数部門にノミネート！JIN＆J-HOPEは「今年のK-POPアーティスト」候補に

BTSが、アメリカの主要音楽授賞式「2026 iHeartRadio Music Awards」で複数部門にノミネートされた。

1月8日（現地時間）「iHeartRadio Music Awards」は2026年のノミネート一覧を発表。JINとJ-HOPEは「K-pop Artist Of The Year（今年のK-POPアーティスト）」部門に名を連ねた。

【写真】BTS、新アルバム準備中の完全体写真

J-HOPEは、ソロシングル『Killin' It Girl(feat. GloRilla)』で「K-pop Song Of The Year（今年のK-POPソング）」部門にノミネート。さらに『Sweet Dreams(feat. Miguel)』は「Favorite K-pop Collab」部門に選出された。

また、『MONA LISA』と、フィーチャリング参加したLE SSERAFIMの楽曲『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』が「Favorite TikTok Dance」にノミネートされ、計4部門で受賞を競うこととなった。

（画像＝iHeartRadio Music Awards）

J-HOPEは昨年、『Sweet Dreams(feat. Miguel)』『MONA LISA』『Killin' It Girl(feat. GloRilla)』と続くソロシングルプロジェクトを展開。3曲すべてが今回の受賞候補にあがり、ソロアーティストとしての確かな地位を改めて証明した。なかでも『Killin' It Girl(feat. GloRilla)』は、米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」で40位を記録し、彼のソロ曲における自己最高順位を更新している。

一方、JINは2025年にリリースした2ndソロアルバム『Echo』でキャリアハイを更新した。同アルバムは、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で自己最高順位となる3位を獲得した。

また、JIMINとJUNG KOOKの予測不能な友情旅行を描いたDisney+オリジナルシリーズ『Are You Sure?!』は「Favorite On Screen」部門の候補に選出された。昨年のシーズン1に続き、シーズン2でも再びノミネートされ、受賞に挑む。

「iHeartRadio Music Awards」は、米ラジオ局iHeartRadioが2014年から主催している音楽授賞式で、過去1年間にiHeartRadioの放送局およびアプリで最も多く再生されたアーティストや楽曲などを対象に選出される。今年の授賞式は、3月26日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催される。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバムをリリースする。約3年9か月ぶりとなる“完全体カムバック”に、世界中のファンから大きな期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）