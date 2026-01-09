通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて、TCG「ポケモンカードゲーム」より拡張パック「インフェルノX」とハイクラスパック「MEGAドリームex」の抽選販売を実施している。抽選期間は1月13日16時59分まで。当選発表は1月16日17時以降にメールにて行なわれる。

今回「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX BOX」「ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック MEGAドリームex BOX」の2商品を対象に抽選販売を実施しており、「ポケモンセンターオンライン」の抽選応募一覧から参加することができる。なお参加するには「ポケモンセンターオンライン」の会員登録と電話番号認証が必要となる。

支払い方法は「クレジットカード決済」のみとなっているほか、送料が別途550円必要となる。

抽選販売の注意事項として、ひとつの商品につき、1人1回までの応募制限となっているほか、過去にポケモンセンターオンラインにて、「インフェルノX」「MEGAドリームex」のBOXを購入したユーザーは、同一商品の抽選は落選となる。また当選発表はメールにて行なわれ、当選メール、及び落選メールの再送はできない。

