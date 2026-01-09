豊田章男氏自らがニュル走行で鍛えた『GR-DAT』

トヨタ・ガズー・レーシング（TGR）は、1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、GRヤリスの特別仕様車『モリゾウRR』を発表し、プロトタイプ車両を公開した。

【画像】レースの現場で鍛えた究極の特別仕様！日本は100台限定販売 『GRヤリス・モリゾウRR』 全37枚

本特別仕様車は、モリゾウことマスタードライバーの豊田章男氏とともに開発。2025年に6年ぶりの参戦となったニュルブルクリンク24時間耐久レースでの実戦経験を色濃く反映したモデルである。新型8速AT『GR-DAT』を搭載し、日本向けは100台限定での販売を予定している。



GRヤリス・モリゾウRR（プロトタイプ） 上野和秀

開発背景には、『モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり』を掲げる『TGR』と、GR車両を鍛え上げるプロフェッショナル集団『ルーキーレーシング』が、組織の枠を超えて結成した『トヨタ・ガズー・ルーキーレーシング（TGRR）』の活動がある。

『役職』ではなく『役割』を重視した体制のもと、モリゾウ自身もGR-DAT搭載のGRヤリス109号車ドライバーとしてニュル24時間耐久に参戦し、過酷な条件下で予定周回数を超える走行を達成した。

抽選申し込みは2026年春以降

同モデルでは、ニュルで鍛え上げた専用の足回りを採用。カーボン製リアウイングによる強力なダウンフォースの恩恵を受け、路面の起伏が激しい環境でも高い接地性を確保できる減衰力特性へと最適化されている。あわせて電動パワーステアリングの制御も見直され、スポーツ走行性能を維持しながら日常での扱いやすさとの両立を図った。

四輪駆動制御には、ベース車の『グラベル』モードに代わり、モリゾウとともに開発した専用の『モリゾウ』モードを設定。



GRヤリス・モリゾウRR（プロトタイプ） 上野和秀

内外装は専用仕立て。ニュル24時間耐久レースで開発したカーボン製リアウイングに加え、フロントスポイラー、サイドスカート、カーボン製エンジンフードを装備した。

ボディカラーには専用色の『グラベルカーキ』を採用し、ラジエーターグリルはピアノブラック、ホイールはマットブロンズとした。ブレーキキャリパーやインテリアのステッチには、モリゾウのシグネチャーカラーであるイエローを配している。

インテリアは、スエード表皮を用いた専用ステアリングホイールを採用し、外径をひとまわり小径化。パドルシフトやステアリングスイッチの形状も見直され、GRヤリス・ラリー2からの知見を反映した各種スイッチが独立した形状とした。

さらに、MORIZO RRロゴ入りの専用シリアルナンバープレートも装着される。

日本向け車両は、2026年春以降にスマートフォン向けアプリ『GR app』を通じて抽選申し込みを開始し、100台限定で発売予定とする。なお、欧州の一部地域でも100台限定で発売されるとのことだ。