職場で配りたい「大阪府のお土産」ランキング！ 2位「豚まん」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月3〜8日、全国20〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「大阪府のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：豚まん（551蓬莱）／42票2位は「豚まん（551蓬莱）」でした。大阪土産の代名詞とも言える551蓬莱の豚まん。もっちりとした皮の中に、ジューシーな豚肉とタマネギの餡がたっぷりと詰まっています。一つ一つ手包みで作られるボリューム満点の一品は、その香りと味で多くの人をとりこにしており、アンケートでは味への信頼感を示すコメントが目立ちました。
回答者からは「551の肉まんはとても美味しくて個人的にも大好きですから」（30代男性／三重県）、「食べたことがあり、美味しいから」（20代男性／福岡県）、「大阪土産の定番で、味も美味しいため」（30代女性／大阪府）といった声が寄せられました。
1位：堂島ロール（モンシェール）／62票1位は「堂島ロール（モンシェール）」でした。たっぷりの生クリームを、卵の風味豊かな生地でひと巻きにしたロールケーキです。北海道産の生乳を使用したクリームは、濃厚なミルクの香りが広がりながらも、軽やかな後味を楽しめます。根強い人気を誇る堂島ロールには、そのおいしさを絶賛する声が多く寄せられました。
回答者からは「凄く有名で人気です！がっつり甘党の方には凄く喜ばれるくらい真ん中ぜんぶ生クリームです！」（40代女性／京都府）、「美味しくておやつに良さそうだから」（30代女性／石川県）、「美味しくて、喜ばれそうだから」（30代男性／大阪府）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)