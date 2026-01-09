「カッコイイぞ」魔裟斗、イケメン息子の“7歳バースデー”顔出しショット公開「ママに笑った顔そっくり」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗さんは1月8日、自身のInstagramを更新。7歳の誕生日を迎えたイケメン息子の顔出しショットを披露しました。
【写真】魔裟斗のイケメン息子の顔出し
写真の3、4枚目と動画では誕生日祝いの様子が収められ、壁には「HAPPY BIRTHDAY」の文字やゲームキャラクターのバルーンが飾られています。息子がバースデーケーキのろうそくを勢いよく吹き消すかわいいシーンも。
ファンからは、「誕生日おめでとうございます」「子供は宝物ですよね」「カッコイイぞ」「素敵な1年になりますように」「最高な笑顔」「楽しい一年間でありますように！」「ママに笑った顔そっくり」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
「子供は宝物ですよね」魔裟斗さんは「7歳バースデー おめでとう」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目の写真は、サングラス姿の魔裟斗さんが満面の笑みで、ピースサインをする息子を膝に抱いた自撮りのツーショットです。親子そろって楽しそうな表情です。
長女との親子ショット披露1日には「ハッピーニューイヤー 長女とお出かけ」と、長女との親子ショットを公開していた魔裟斗さん。ファンからは、「最高です」「可愛い予感がします」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
