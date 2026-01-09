Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月9日は、山善のオールシーズン型ポータブル保冷温庫「ELEIN ポータブル保冷温庫（YFR-DC90）」と18V・5000mAh・90WhのELEIN専用「リチウムイオンバッテリー（YBD-5A）」のセットが、お得に登場しています。

【セット品】 山善 ELEIN ポータブル保冷温庫 ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 9L (AC/DC/バッテリー 3WAY電源) ブルーグレー YFR-DC90 + リチウムイオンバッテリー 18V 5000mAh 90Wh YBD-5A 27,720円 （45%オフ） Amazonで見る PR PR

−18℃冷凍〜60℃保温がコレ1台で！ 山善「ポータブル保冷温庫」＋「大容量バッテリー」のセットが45％オフに！

−18℃の冷凍から60℃の保温まで対応する山善のオールシーズン型ポータブル保冷温庫「ELEIN ポータブル保冷温庫（YFR-DC90）」と18V・5000mAh・90WhのELEIN専用「リチウムイオンバッテリー（YBD-5A）」が、セットで45％オフの大特価に！ スーパーでのまとめ買いからキャンプ、車中泊、自宅用のパーソナル冷蔵庫まで、1台で幅広い用途をカバーしてくれます。

ポータブル保冷温庫は、−18℃〜60℃の温度設定に対応。冷凍食品の保存はもちろん、冬場の温かいドリンク保温までこなします。定格内容量9Lながら、3WAY電源（AC100V／DC12・24V／18Vバッテリー）に対応している点が使い勝手良し。

車のシガーソケット、自宅のコンセント、バッテリー駆動を使い分けられるため、利用シーンを選びません。本体サイズは幅46.5×奥行32×高さ26.1cm、重量6.6kgと持ち運びやすく、両側ハンドル付きで移動もスムーズです。

セットの大容量90Whバッテリーで長時間のコードレス運用も可能に！

セットのリチウムイオンバッテリーは、18V・5000mAh・90WhのELEIN専用リチウムイオンバッテリー。冷蔵0℃設定で約4時間30分、冷凍−18℃で約3時間10分、保温60℃で約2時間50分の連続運転が可能です。

セル5直列×2並列構成により出力の安定性も確保。約2時間で満充電（急速充電器使用時）でき、USB-C出力を備えるため、モバイルバッテリーとしても活躍します。アウトドアだけでなく、災害対策としても活用できますよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月9日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

