いいじゃん、ぜひぜひ。

「安いiPhone」として満を持して発売されたiPhone 16e。カメラが1眼で廉価版なりの割り切りはありますが、操作はサクサク快適だしバッテリー持ちは異常にいいしでメリットも多い端末。

でも、個人的には「古い顔」しているのがやっぱ気になるポイントでした。iPhone 16eの画面はiPhone 14まで採用されていた「ノッチ」式。iPhone Xからはじまった、インカメラを画面上部の大きなベゼルで隠すデザインですね。

しかし、次モデル「iPhone 17e」では、現行の他のiPhoneと同じ「Dynamic Island」採用で顔つきも今どきになる！みたいな噂が聞こえてきました。

リーカーがiPhone 17eの仕様を予言

リーカーが中国のSNS、Weiboで発信した投稿によると…

・iPhone 17eはノッチではなく「Dynamic Island」を採用 ・チップは低クロック版A19（iPhone 17搭載チップの低消費電力版？） ・リフレッシューレートは60Hz ・まもなく生産が開始

といった仕様になるとのこと。

同様の指摘は昨年8月にも別のリーカーから語られていましたが、このタイミングで同じ情報が出てきたってことは、噂の確度が1段階高まったカタチですね。

他にもiPhone 16eでは搭載されなかったMagSafe充電への対応も噂されていたりするので、もしかしたらiPhone 17e、ほとんど今のiPhoneと機能や見た目変わらなくなるの…かも？

まぁ、それでも廉価故にカットされている機能はあるので（カメラが1眼だったり、リフレッシューレート60Hzだったり）、そこを許せるか？によってくるのですが、メモリや半導体高騰でなんだか今後のiPhoneの価格もちょっと不安が残る情勢…。

シリーズ中の良コスパモデルで、機能やデザインが追いつくってのは素直に期待したいな！

