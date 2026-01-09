「九州ダービー」は3月15日と4月11日 アウェー名古屋戦はパロマ瑞穂こけら落としに 「明治安田百年構想リーグ」全日程発表
Jリーグは9日、東西10チームずつに分かれて争う「J1百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第3節以降の詳細な日程を発表した。
西のアビスパ福岡は、今季J1に昇格するV・ファーレン長崎との「九州ダービー」が、3月15日にアウェーのピーススタジアムで、4月11日にホームのベスト電器スタジアムで実施されることなどが決まった。4月19日のアウェー名古屋戦は、新装される「パロマ瑞穂スタジアム」のこけら落とし試合となる。最終節は5月23日、ホームで神戸と対戦する。
J1百年構想リーグは地域リーグラウンドの後、東西の同順位同士によるホームアンドアウェー方式のプレーオフラウンドで最終順位を決める。J2への降格はない。Jリーグは今年リーグ戦の開幕時期をずらし、8月に新たなシーズンが幕を開ける。
福岡の日程は以下の通り。
節 開催日 対戦相手（H/A）
1 2・8 岡山（H）
2 2・15 C大阪（H）
3 2・22 京都（A）
4 2・27 神戸（A）
5 3・7 名古屋（H）
6 3・15 長崎（A）
7 3・18 清水（H）
8 3・21 G大阪（H）
9 4・5 広島（A）
10 4・11 長崎（H）
11 4・19 名古屋（A）
12 4・25 岡山（A）
13 4・29 広島（H）
14 5・3 C大阪（A）
15 5・6 京都（H）
16 5・10 清水（A）
17 5・17 G大阪（A）※「AFCチャンピオンズリーグ2 2025/26」準決勝以降に出場した場合は、4月22日に開催
18 5・23 神戸（H）