Jリーグは9日、東西10チームずつに分かれて争う「J1百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第3節以降の詳細な日程を発表した。

西のアビスパ福岡は、今季J1に昇格するV・ファーレン長崎との「九州ダービー」が、3月15日にアウェーのピーススタジアムで、4月11日にホームのベスト電器スタジアムで実施されることなどが決まった。4月19日のアウェー名古屋戦は、新装される「パロマ瑞穂スタジアム」のこけら落とし試合となる。最終節は5月23日、ホームで神戸と対戦する。

J1百年構想リーグは地域リーグラウンドの後、東西の同順位同士によるホームアンドアウェー方式のプレーオフラウンドで最終順位を決める。J2への降格はない。Jリーグは今年リーグ戦の開幕時期をずらし、8月に新たなシーズンが幕を開ける。

福岡の日程は以下の通り。

節 開催日 対戦相手（H/A）

1 2・8 岡山（H）

2 2・15 C大阪（H）

3 2・22 京都（A）

4 2・27 神戸（A）

5 3・7 名古屋（H）

6 3・15 長崎（A）

7 3・18 清水（H）

8 3・21 G大阪（H）

9 4・5 広島（A）

10 4・11 長崎（H）

11 4・19 名古屋（A）

12 4・25 岡山（A）

13 4・29 広島（H）

14 5・3 C大阪（A）

15 5・6 京都（H）

16 5・10 清水（A）

17 5・17 G大阪（A）※「AFCチャンピオンズリーグ2 2025/26」準決勝以降に出場した場合は、4月22日に開催

18 5・23 神戸（H）