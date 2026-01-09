アビスパ福岡のクラブ旗

　Jリーグは9日、東西10チームずつに分かれて争う「J1百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第3節以降の詳細な日程を発表した。

　西のアビスパ福岡は、今季J1に昇格するV・ファーレン長崎との「九州ダービー」が、3月15日にアウェーのピーススタジアムで、4月11日にホームのベスト電器スタジアムで実施されることなどが決まった。4月19日のアウェー名古屋戦は、新装される「パロマ瑞穂スタジアム」のこけら落とし試合となる。最終節は5月23日、ホームで神戸と対戦する。

　J1百年構想リーグは地域リーグラウンドの後、東西の同順位同士によるホームアンドアウェー方式のプレーオフラウンドで最終順位を決める。J2への降格はない。Jリーグは今年リーグ戦の開幕時期をずらし、8月に新たなシーズンが幕を開ける。

　福岡の日程は以下の通り。
節　開催日　対戦相手（H/A）
1  　2・8　  岡山（H）
2  　2・15　C大阪（H）
3  　2・22　京都（A）
4  　2・27　神戸（A）
5  　3・7  　名古屋（H）
6  　3・15　長崎（A）
7  　3・18　清水（H）
8　  3・21　G大阪（H）
9  　4・5  　広島（A）
10　4・11　長崎（H）
11　4・19　名古屋（A）
12　4・25　岡山（A）
13　4・29　広島（H）
14　5・3  　C大阪（A）
15　5・6  　京都（H）
16　5・10　清水（A）
17　5・17　G大阪（A）※「AFCチャンピオンズリーグ2　2025/26」準決勝以降に出場した場合は、4月22日に開催
18　5・23　神戸（H）