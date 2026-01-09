¼ò°û¤ß¥¿¥Ð¥³µÛ¤¤¡Ä¡Ö41ºÐ¤Ç¤³¤Î·ë²Ì¡Ä¡×¸µKAT-TUNÀÖÀ¾¿Î¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇà¾×·â¤Î·ë²Ìá¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¼«¼çÅª¤Ë¼õ¤±¤Æ¤ë¤ÎÎÉ¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
17¹àÌÜ¤Î·ë²Ì¤òÁ´¸ø³«
¡¡KAT-TUN¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÖÀ¾¿Î(41)¤¬·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¡Ä¡£à¾×·âÅª¤Ê·ë²Ìá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤À¤±¼ò°û¤ó¤Ç¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤¹¥¢¥Á¥·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢´ã²Ê·Ï¸¡ºº¤äÄ°ÎÏ¸¡ºº¡¢¿´ÅÅ¿Þ¤Ê¤É17¹àÌÜ¤Î·ë²Ì¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¸ø³«¡£Áí¹çÈ½Äê¤ÏB¤Î¡ÖÆü¾ïÀ¸³è»Ù¾ã¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤Ê·ë²Ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾×·âÅª¤Ê·ë²Ì¤Ë¡Ö41ºÐ¤Ç¤³¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤!¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Öº£¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤â¤¤¤º¤ì±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤éÀ¸³è½¬´·¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÀ¸¤ÍÍ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼«¼çÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¼õ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£