¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿♡´¨¤¤ÃæÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢°¦¤ò¤¯¤ì¤ë¡¢²¹¤«¤µ¤ò¤¯¤ì¤ëCON1E¤¬¤À¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¤¤¹¤­¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦UN1CON(¥æ¥Ë¥³¥ó)¤ÎKOKORO¡£À©ÉþÉ÷¤Î°áÁõ¤ÇÈ±¤ò¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿»Ñ¤Ç¡¢¼ê¤ò³Ü¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¡¢ËË¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë¤Ê¤É­à¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤­á¥Ý¡¼¥º¤ò¤­¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Þ¤ÄÌÓ¥Ð¥µ¥Ã¥Ð¥µ¡×¡Ö¥Ð¥Ö¤¹¤®¤ë♡¡×¡Ö¤ª¤á¤á¤Ç¤Ã¤«¡¼¤¤♡¤«¤ï¤Á¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£