「Jでプレーしたい気持ちが膨れ上がった」福島で新たな挑戦。58歳カズの決意「苦しいこともある。でも...」
J２の横浜FCからJ３の福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍で加入する三浦知良が、１月９日に入団会見を行なった。
58歳のレジェンドはプロ41年目に突入。福島とのレンタル期間は６月30日まで。昨季まではJFLのアトレチコ鈴鹿でプレーしており、Jリーグ復帰は実に５年ぶりだ。
「JFLにいて、チームが昇格しない限りは、Jの舞台には戻れないと思っていたなかで、オファーを頂き、Jでプレーしたい気持ちが膨れ上がった」と語るカズ。JFLや地域リーグのクラブに行く可能性もあったようだが、最終的に福島行きを決断した。
決め手は、「福島ユナイテッドの関係者の皆様の熱い気持ち、チームのコンセプト、やっているサッカー、そして練習する環境、すべてが他チームを上回っていた」からだ。
２月には、シーズン移行前の特別大会『J２・J３百年構想リーグ』が行なわれる。心境を問われたカズは、次のように答えた。
「このカップ戦では色んなチームと、色んな地域で試合ができるので本当に楽しみです。JFLの舞台とはまた違うので、良い緊張感を持って、良い準備をして２月からの開幕までに良い状態に持っていきたい」
２月26日に59歳となる男の気合は十分。“新たなチャレンジ”への意気込みを伝えた。
「厳しい挑戦になると思います。これまでのサッカー人生はすごく楽しかったですし、充実感もありました。今でもその楽しさ、充実感はありますけど、プレーするのは苦しいこともある。でもそこがやはり、やりがいのある仕事かなと。これまでやってきたように、今後もコツコツと一日一日を大切にやっていきたい」
サッカーへの変わらぬ情熱を燃やし続けている。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
