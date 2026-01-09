『紅白歌合戦』テレビと配信で高視聴 NHK ONE開始後最多の再生回数
2025年大みそかに放送された「第76回NHK紅白歌合戦」の視聴状況が、2026年1月9日にNHKから発表された。総合テレビのリアルタイムとタイムシフトを合わせた視聴人数は、前半が4921.8万人、後半が5690.5万人となり、テレビ放送に加えて配信サービスでも多くの視聴を集めたことが明らかになった。
【動画】紅白司会を終えて…綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木菜穂子アナが語る
紅白歌合戦は、総合テレビのほか、BSP4K、BS8K、ラジオ第1、NHK ONE、らじる★らじるなど、さまざまな手段で提供された。今回公表された視聴人数は、ビデオリサーチの調査によるもので、全国32地区で番組を1分以上視聴した人の推計値だという。
総合テレビの視聴人数は、前半（後7：20〜後8：55）が4921.8万人、後半（後9：00〜後11：45）が5690.5万人だった。後半は前半を上回り、番組終盤に向けて関心が高まった様子がうかがえる。
関東地区の個人視聴率は、前半がリアルタイム23.2％、タイムシフト2.1％を合わせた総合視聴率が24.9％。後半はリアルタイム26.4％、タイムシフト2.1％で、総合28.0％となった。世帯視聴率では、前半が33.1％、後半が37.3％だった。関西地区でも同様の傾向が見られ、個人視聴率は前半25.7％、後半28.0％、世帯視聴率は前半34.1％、後半36.8％となっている。いずれも中断ニュースは含まれていない。
配信面では、NHK ONEでの再生回数が749万回を記録した。これは、2025年10月にNHK ONEのサービスが始まって以降、配信された番組の中で最多の再生回数となった。12月31日の同時配信と、2026年1月7日までの見逃し配信を合算した数値で、従来のNHKプラスで公表していたユニークブラウザ数に代わり、再生回数として示された。
テレビと配信の双方で高い視聴を集めた第76回紅白歌合戦は、年末恒例の大型番組としての存在感を改めて示す結果となった。多様な視聴手段が整う中で、視聴者のライフスタイルに合わせた“見られ方”が広がっていることも浮き彫りになった。
【動画】紅白司会を終えて…綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木菜穂子アナが語る
紅白歌合戦は、総合テレビのほか、BSP4K、BS8K、ラジオ第1、NHK ONE、らじる★らじるなど、さまざまな手段で提供された。今回公表された視聴人数は、ビデオリサーチの調査によるもので、全国32地区で番組を1分以上視聴した人の推計値だという。
関東地区の個人視聴率は、前半がリアルタイム23.2％、タイムシフト2.1％を合わせた総合視聴率が24.9％。後半はリアルタイム26.4％、タイムシフト2.1％で、総合28.0％となった。世帯視聴率では、前半が33.1％、後半が37.3％だった。関西地区でも同様の傾向が見られ、個人視聴率は前半25.7％、後半28.0％、世帯視聴率は前半34.1％、後半36.8％となっている。いずれも中断ニュースは含まれていない。
配信面では、NHK ONEでの再生回数が749万回を記録した。これは、2025年10月にNHK ONEのサービスが始まって以降、配信された番組の中で最多の再生回数となった。12月31日の同時配信と、2026年1月7日までの見逃し配信を合算した数値で、従来のNHKプラスで公表していたユニークブラウザ数に代わり、再生回数として示された。
テレビと配信の双方で高い視聴を集めた第76回紅白歌合戦は、年末恒例の大型番組としての存在感を改めて示す結果となった。多様な視聴手段が整う中で、視聴者のライフスタイルに合わせた“見られ方”が広がっていることも浮き彫りになった。