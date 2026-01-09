NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でレフカダ・ヘブンを演じる英国出身の俳優トミー・バストウ（34）が9日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。オーディションに参加するために朝ドラの制作統括に送ったという日本語のメールが公開され、反響を呼んでいる。

日本語を独学で10年ほど勉強してきたというトミー。現在も勉強を続けているといい、「日本人の友達とか共演者から面白い日本語を聞いたらすぐアプリに入れます。2000（語）以上はあると思います」とした。

今回のオーディションは全世界1767人の中から選ばれたという。そのオーディションを受ける際に日本語のメールを朝ドラの制作統括に送っていたと紹介された。

そのメールは「初めまして。イギリスを拠点に活動しております俳優のトミー・バストウと申します。突然のご連絡失礼いたします」から始まり、オーディションを知った経緯などを記し、「チャンスがあればぜひオーディションに参加させていただきたいと思っています。日本に住んでいた時、毎朝『ちむどんどん』や『舞いあがれ！』などの朝ドラを見ていたので、朝ドラ作品に携われる機会があると知り、オーディションを受けられるのを楽しみにしています」と記している。

さらには「貴重なお時間をいただき、私のメールを読んでくださってありがとうございます。ぜひご連絡をお待ちしております。敬具 トミー・バストウ」で締めている。

このメールに、MCの博多華丸も「日本人よりも日本人」、博多大吉も「凄い」と驚き。

華丸から「これはどうやって書いたんですか？」と質問されたトミーは「その時は偶然ですけど、日本語能力試験を受けるために日本にいました。その試験はたくさんの敬語の質問がありますから、ちょうどいいね、実験、練習してメールを送ると思っていて。その時もChatGPTとAIはあまり使わなかったから、日本語先生が直してくれました」と明かした。

このメールにネットも「こんな丁寧なメール日本人でもなかなか書けない」「素晴らしい」「日本語のメールがすごくちゃんとしてる」「下手な就活生より上手ですごい」「敬具まで書くとはビックリ」「日本語のメールうますぎる」など、驚きの声が上がっている。