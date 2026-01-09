【代表取締役の異動に関するお知らせ】 1月9日 公開

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは1月9日、「代表取締役の異動に関するお知らせ」を公開した。

発表では代表取締役社長CEOを務めていた森下一喜氏が取締役会長 最高開発責任者に就任し、取締役CFO財務経理本部長の坂井一也氏が代表取締役社長CEOに就任することが明らかになった。

森下氏は「パズル＆ドラゴンズ（パズドラ）」において2012年のリリースより現在に至るまでエグゼクティブ・プロデューサーを手掛けている。同氏より社長職を辞した上でゲーム開発の指揮統括により専念するという意思表明を受けて、経営体制の変更が決定した。

ガンホーは過去に投資信託を行なう企業のストラテジックキャピタルより経営に関する意見を受け、それに対する見解を示していた。発表されたお知らせによると、今回の異動で企業価値向上に貢献するとしている。

新たに代表取締役社長CEOに就任する坂井氏は新しい収益の創造やグローバルブランドの確立に取り組んできた人物。株主との対話において中心的な役割を果たしてきた。

