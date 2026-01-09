関智一＆坂本真綾、バラエティー番組に出演！ 初共演『天空のエスカフローネ』裏話…当時の複雑な気持ち
声優の関智一、坂本真綾が、17日＆24日放送のNHK Eテレのバラエティー番組『ビストロボイス』にMCの山寺宏一とともに出演することが発表された。『ドラえもん』スネ夫役、『Fate』キルガメッシュ役、『鬼滅の刃』不死川実弥役ほか大河ドラマに出演、声優番組のMCもつとめる関、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』真希波・マリ・イラストリアス役、『黒執事』シエル・ファントムハイヴ役ほかめったにバラエティー番組に出演しない坂本が、DEEPな声談議をお届けする。
【写真】こんな笑顔見たことない！バラエティー番組ではしゃぐ坂本真綾
Episode1では、関が演じる『ドラえもん』スネ夫や、山寺宏一が演じる『それいけ！アンパンマン』カバオの声の誕生秘話。芸歴40年！?子役から声優・歌手になった坂本が８歳の時に見た新人・山寺の驚きの現場エピソード、声優学校に通わず現場でテクニックを学んだ坂本が憧れた先輩声優・高山みなみのアフレコ流儀とは？
そして「叫んでいるようで叫んでいない？」山寺があこがれる関の「叫び声」の秘密、歌手・ミュージカル俳優として舞台にも立つ坂本が感じるマイクに届ける声と観客に届ける声の違いとは？その繊細な声の世界に一同共感。さらに声の専門家が２人の声を徹底分析する。坂本の透明感ある声の秘密は「声帯を薄く使う」こと？関智一の表現力の高さは声帯の上にある「仮声帯（かせいたい）」のコントロールにあり？スネ夫の声の出し方も徹底分析していく。
Episode２は、関・坂本の30年前の初共演作品『天空のエスカフローネ』アフレコ現場でのエピソードから。現役高校生のTVアニメ初主演で話題になった当時の坂本に対して、関が抱いた複雑な気持ちとは？新人時代の関が坂本の目の前でやらかしてしまった衝撃の失敗談も。そしてさらにDEEPな声談議に。関が一番大事にすることは「呼吸を合わせること」？制限のある声優だからこそ坂本が感じるおもしろさとは？
ゼロからイチを生み出さない声優の仕事に山寺が感じ続ける危機感、年を重ねることでできなくなったこととは？そんな中で探究心を持ち続けられる秘密とは？坂本が「こんな関さん初めて見た」と驚く超マジメモード関智一も発現。関が声優人生で見つけたいものとは？さらにここでしか見られない即興朗読劇もあり、テキストは「スマホの取り扱い説明書」など、盛りだくさんの内容で放送される。
■第１３回 放送予定「関智一 × 山寺宏一 × 坂本真綾 Episode１」
放送：１月１７日（土）よる８：４５〜９：１４ Ｅテレ
再放送：１月２２日（木）午後２：３５〜３：０４ Ｅテレ
■第１４回 放送予定「関智一 × 山寺宏一 × 坂本真綾 Episode２」
放送：１月２４日（土）よる８：４５〜９：１４ Ｅテレ
再放送：１月２９日（木）午後２：３５〜３：０４ Ｅテレ
