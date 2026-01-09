GACKT、報道に言及「ファンクラブ運営会社の委託先元役員が、事件を起こし逮捕」「正直、ヘドが出る」
アーティストのGACKT（52）が9日、自身のXを更新。報道について言及した。
【写真】「恥ずべき行為」事件について言及したGACKTのコメント（全文）
投稿で「ファンクラブ運営会社の委託先元役員が、事件を起こし逮捕されたことを報道で知った」と報告。「まず、プロジェクトのトップに立つ立場として、この事実を重い現実として受け止めている」とつづった。
続けて「業務の下請けに関わっていた人物とはいえ、少しでもボクに関わっていた人間が、裏でこのような行為をしていたと思うと、正直、ヘドが出る」と吐露。「大人として、人として、あり得ない行為だ。そこに自身の咎を省みる瞬間はなかったのか。理解に苦しむ。怒りよりも先に湧いてきたのは、深い失望と嫌悪感、そして言葉にできない虚しさだ」と伝えた。
また「未成年者に対する行為そのものが、どんな理由や立場を持ち出そうと、決して許されるものではない」とし、「これは単なる個人の問題ではない。人として越えてはならない一線を踏み越えた、恥ずべき行為の何ものでもない。事件を起こした当人に対して、司法による厳正な裁きを強く求めたい」と訴えた。
「名前や肩書きの問題じゃない。同じ現場に関わっていた人間の中に、人として決定的に壊れている存在がいたという事実そのものが、ただただ不快で、許し難い」ともコメント。最後に「なぜ、こんな人間が存在するのか。まったく理解できない。同じ大人として、残念でならない」と締めくくった。
