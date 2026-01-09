元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の紅ゆずるが9日、主演舞台「姫が愛したダニ小僧」（9〜18日、大阪市・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、12公演）でゲネプロに出演。「客席の笑いが組み込まれる作品。毎回毎回挑んでいきたい」と意欲を語った。

大阪国際文化芸術プロジェクトの一環。劇作家・後藤ひろひと氏が98年に書き下ろした名作で、当時、大阪・難波にあった大阪球場のさよならイベントで、野外演劇として公演。高く評価され、今回は大阪にゆかりある俳優を中心に配役された。

昨年の「FOLKER」で紅とタッグを組んだ後藤。「前回はとてもシリアスな役。今回はどれだけコメディのセンスがあるのか」と紅の新境地を楽しみにしていた。昨年のクリスマスから無観客での通し稽古を続けており「こんなに長くコメディの稽古をして。精神衛生上よくない。（本番が）楽しみ」と開幕を腕ぶして待つ。

男性ブランコの平井まさあきは「お客さんとともに作り上げる舞台。ようやく全貌が明らかになる。戦いでもあるので、必ずお客さんにも勝ちます」と宣言して笑いを誘った。

出演は紅、後藤、水田航生、松井愛莉、男性ブランコ・平井、浦井のりひろ、山崎真実、波岡一喜ら。