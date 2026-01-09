°û¼ò±¿Å¾¤Ç¼ÖµÕÁö¡¢¹´¶Ø4Ç¯6·î¡¡37ºÐÃË¤Ë¿å¸ÍÃÏºÛ²¼ºÊ»ÙÉô
¡¡°ñ¾ë¸©¶Ä®¤Î¹ñÆ»¤Ç2025Ç¯6·î¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ç¼Ö¤òµÕÁö¤µ¤»¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤ÆÃËÀ¡áÅö»þ¡Ê27¡Ë¡á¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÆÊÌÚ¸©ÌîÌÚÄ®¡¢Ìµ¿¦¾¾ÅÄ½Ù²ðÈï¹ð¡Ê37¡Ë¤Ë¡¢¿å¸ÍÃÏºÛ²¼ºÊ»ÙÉô¤Ï9Æü¡¢¹´¶Ø·º4Ç¯6·î¡Êµá·º¹´¶Ø·º5Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ï25Ç¯11·î26Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èï¹ð¤¬½ÐÄî¤»¤º¡¢´üÆü¤¬3ÅÙ±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹µÁÊ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¡£
¡¡¾®ÎÓËã»ÒºÛÈ½´±¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢¼ò¿ì¤¤¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤Î¤ÏÈï¹ð¤Î°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌµËÅ¤À¤ÈÈóÆñ¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¹âÂ®ÅÙ¤ÇµÕÁö¤òÂ³¤±¤¿¤È¤·¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï½ÅÂç¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£