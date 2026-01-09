【拡大画像へ】

ロフトは、筆記具に焦点を当てた「ロフトのペン覧会 2026」を1月17日より3月6日にかけて、全国のロフトにて開催する。

5回目となる今回は、新年に合わせて新調したい筆記具に注目。ロフト限定カラー・デザインをはじめ、文字やイラストにラメだけを重ねてデコレーションを楽しめるマーカーや、かわいいキャラクターチャーム付きのペンなどを集積し展開する。

握りやすく書くことに適した六角軸が特徴の「ヘキサゴナルシャープペンシル」のロフト限定カラー（イエロー）や、販路限定商品として、先端とグリップに金属を使用し、安定感のある筆記や線描ができる製図用シャープペンシル「グラフギア1000 0.5mm ブラック・アッシュメタル」などがラインナップされる。

【商品例】

ロフト限定/ヘキサゴナルシャープペンシル イエロー(ステッドラー) 3,850円

ロフト限定/kakuno お菓子などうぶつ工房(パイロット) 全5種類 各1,980円

ロフト先行/ラメだけマーカーLAMECO(ゴールド・シルバー・ピンク) 3色セット(サンスター文具) 1,320円

ロフト先行/スタンプマーカーnurin 4色セット(サンスター文具) 各990円 ※1月下旬販売予定

つけペンcomoji／風のインク(マービー) つけペン2,200円／インク3色セット各2,860円

ロフト先行・販路限定/キャラクターチャーム付きボールペン(S＆C) 各880円～1,650円

「ロフトのペン覧会 2026」概要

■開催期間：2026年1月17日(土)～3月6日(金)

■開催店舗：銀座ロフト、渋谷ロフトなど全国のロフト175店舗

■商品数：銀座ロフト・渋谷ロフトは約250種類 ※店舗により取扱商品、規模は異なる