エストラスト<3280.T>がこの日の取引終了後、第３四半期累計（３～１１月）連結決算を発表しており、売上高１９５億８５００万円（前年同期比９２．２％増）、営業利益２１億１８００万円（同３．５倍）、純利益１４億３９００万円（同３．６倍）となった。



主力の不動産分譲事業で、分譲マンション３７１戸（同１４６戸増）の引き渡しを行ったことが牽引した。また、不動産管理事業でグループの管理物件が増加し、マンション管理戸数が６７４９戸（同６９９戸増）となったことも寄与した。



第３四半期までの業績が順調に推移していることを受けて、期末配当予想を１４円から１６円へ引き上げ年３０円（前期２６円）とした。なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高２１０億円（前期比９．３％増）、営業利益２０億円（同０．１％増）、純利益１３億円（同３．０％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS