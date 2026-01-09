北中米W杯は全選手を3Dスキャン!! 各データを正確なオフサイド判定に使用へ
国際サッカー連盟(FIFA)は7日、北中米ワールドカップで「AI対応3Dアバター」を用いたオフサイド判定を行うことを発表した。
FIFAによると大会に出場する全選手を事前にスキャンして選手ごとの正確な3Dモデルを作成し、半自動オフサイドテクノロジーで利用するという。半自動オフサイドテクノロジーは専用カメラで選手の四肢を細かく追跡してオフサイドポジションかを判別するものだが、新技術によりダッシュ時などでもさらに正確なトラッキングが可能となり、VARを用いた精度の高いオフサイド判定が実現できるようだ。
各選手のスキャンは1秒程度で終わる予定。AI対応3Dアバターはテレビ中継などで表示されるCGのオフサイドシーン再現映像にも使用されるといい、FIFAは「よりリアルで魅力的な形で表示することが可能となる」と伝えている。
また、クラブW杯で採用した主審視点映像について、北中米W杯ではAI技術を用いたブレの少ない映像を使用することも発表。「世界中の視聴者に高品質な一人称視点を届けて試合の透明性、理解度、没入感の向上を図る」とした。
なお、FIFAは12月にボールがピッチの外に出たことをVARへ迅速に知らせる「アウト・オブ・バウンズテクノロジー」や、ピッチ上の様子を選手目線などで再現する「リアルタイム3D再現」といった技術をテストしていることも公表している。
