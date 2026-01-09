　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


58296.87　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54471.80　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53870.95　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53045.12　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
52649.64　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52221.23　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

51939.89　　★日経平均株価9日終値

51618.25　　6日移動平均線
51428.33　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
51397.35　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
51361.37　　均衡表転換線(日足)
50646.72　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
50583.78　　均衡表基準線(日足)
50573.46　　25日移動平均線
50379.54　　均衡表転換線(週足)
50207.02　　13週移動平均線
49920.57　　均衡表雲上限(日足)
49749.58　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49266.22　　75日移動平均線
48985.70　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48925.69　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48537.70　　新値三本足陰転値
48497.26　　均衡表雲下限(日足)
48101.81　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47764.39　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46821.64　　26週移動平均線
46543.08　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45962.89　　均衡表基準線(週足)
42996.56　　ボリンジャー:-1σ(26週)
42812.23　　200日移動平均線
39171.49　　ボリンジャー:-2σ(26週)
37338.41　　均衡表雲上限(週足)
35822.64　　均衡表雲下限(週足)
35346.41　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　63.41(前日72.55)
ST.Slow(9日)　　75.30(前日83.96)

ST.Fast(13週)　 76.15(前日72.13)
ST.Slow(13週)　 72.14(前日70.80)

［2026年1月9日］

株探ニュース