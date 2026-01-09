

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





58296.87 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54471.80 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53870.95 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53045.12 ボリンジャー:＋3σ(25日)

52649.64 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52221.23 ボリンジャー:＋2σ(25日)



51939.89 ★日経平均株価9日終値



51618.25 6日移動平均線

51428.33 ボリンジャー:＋1σ(13週)

51397.35 ボリンジャー:＋1σ(25日)

51361.37 均衡表転換線(日足)

50646.72 ボリンジャー:＋1σ(26週)

50583.78 均衡表基準線(日足)

50573.46 25日移動平均線

50379.54 均衡表転換線(週足)

50207.02 13週移動平均線

49920.57 均衡表雲上限(日足)

49749.58 ボリンジャー:-1σ(25日)

49266.22 75日移動平均線

48985.70 ボリンジャー:-1σ(13週)

48925.69 ボリンジャー:-2σ(25日)

48537.70 新値三本足陰転値

48497.26 均衡表雲下限(日足)

48101.81 ボリンジャー:-3σ(25日)

47764.39 ボリンジャー:-2σ(13週)

46821.64 26週移動平均線

46543.08 ボリンジャー:-3σ(13週)

45962.89 均衡表基準線(週足)

42996.56 ボリンジャー:-1σ(26週)

42812.23 200日移動平均線

39171.49 ボリンジャー:-2σ(26週)

37338.41 均衡表雲上限(週足)

35822.64 均衡表雲下限(週足)

35346.41 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 63.41(前日72.55)

ST.Slow(9日) 75.30(前日83.96)



ST.Fast(13週) 76.15(前日72.13)

ST.Slow(13週) 72.14(前日70.80)



［2026年1月9日］



株探ニュース

