「すれ違うのもやっと」除雪追いつかず歩行者が車道に… 札幌で記録的な大雪 路線バス運休も
１月８日、記録的な大雪に見舞われた札幌では、路線バスに運休や遅れが生じるなど市民生活に影響が出ています。
札幌市西区の市道です。
道路脇には大量の雪が残されていました。
（青柳記者）「歩道の脇には人の背丈ほどの雪が積まれていますが、近くのバス停を見てみると、雪害のため一部運休と書かれています」
こちらはジェイ・アール・北海道バスのバス停です。
雪で道幅が狭くなった影響で、一部のバス停にバスを停車させず迂回する措置がとられていました。
札幌市内の路線バスではこうした雪害の影響による運休や遅れが複数生じています。
札幌には８日、今シーズン初めて大雪警報が発表され、午後５時までの１２時間降雪量が４０センチを記録。
１月としては観測史上最大となりました。
（青柳記者）「道のわきに雪山ができていて、乗用車同士がすれ違うのもやっとです」
路肩に積まれた雪の影響で車は徐行し、譲り合いながらの運転が続いているほか、歩道の除雪が追いつかず、車道を歩く歩行者の姿も見られました。
雪山で見通しも悪いため、車の運転などおでかけには十分注意が必要です。