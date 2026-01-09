　1月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2970銘柄。東証終値比で上昇は1343銘柄、下落は1568銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが97銘柄、値下がりは125銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6289>　技研製　　　　　　 2400　　+376（ +18.6%）
2位 <9270>　バリュエンス　　　 1525　　+216（ +16.5%）
3位 <7513>　コジマ　　　　　 1324.9　+145.9（ +12.4%）
4位 <2621>　ｉＳ米２０Ｈ　　 1174.1　 +99.1（　+9.2%）
5位 <3690>　イルグルム　　　　　650　　 +50（　+8.3%）
6位 <2553>　Ｏｎｅ中国５　　　 2600　+145.0（　+5.9%）
7位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　110.1　　+6.1（　+5.9%）
8位 <3607>　クラウディア　　　　350　　 +18（　+5.4%）
9位 <3280>　エストラスト　　　 1200　　 +59（　+5.2%）
10位 <9716>　乃村工芸社　　　　 1380　　 +62（　+4.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <137A>　ココリブ　　　　　　905　　-206（ -18.5%）
2位 <7914>　共同印　　　　　　 1401　　-244（ -14.8%）
3位 <2330>　フォーサイド　　　151.8　 -19.2（ -11.2%）
4位 <2157>　コシダカＨＤ　　　 1135　　-119（　-9.5%）
5位 <6506>　安川電　　　　　　 4642　　-384（　-7.6%）
6位 <6814>　古野電　　　　　　 7940　　-520（　-6.1%）
7位 <2702>　マクドナルド　　　 6061　　-339（　-5.3%）
8位 <6323>　ローツェ　　　　　 2412　-121.5（　-4.8%）
9位 <7250>　太平洋工　　　　　 3095　　-110（　-3.4%）
10位 <2743>　ピクセル　　　　　　2.9　　-0.1（　-3.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1254　 +19.5（　+1.6%）
2位 <7211>　三菱自　　　　　　　372　　+4.9（　+1.3%）
3位 <5233>　太平洋セメ　　　 4039.9　 +41.9（　+1.0%）
4位 <8354>　ふくおかＦＧ　　 5387.7　 +46.7（　+0.9%）
5位 <8233>　高島屋　　　　　 1870.3　 +12.8（　+0.7%）
6位 <8411>　みずほＦＧ　　　 6231.9　 +36.9（　+0.6%）
7位 <8309>　三井住友トラ　　 4980.5　 +27.5（　+0.6%）
8位 <6367>　ダイキン　　　　19436.5　+106.5（　+0.6%）
9位 <6146>　ディスコ　　　　　55279　　+279（　+0.5%）
10位 <8002>　丸紅　　　　　　 4625.9　 +22.9（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6506>　安川電　　　　　　 4642　　-384（　-7.6%）
2位 <6954>　ファナック　　　　 6350　　 -98（　-1.5%）
3位 <9766>　コナミＧ　　　　20846.5　-223.5（　-1.1%）
4位 <3405>　クラレ　　　　　 1618.6　 -16.4（　-1.0%）
5位 <4324>　電通グループ　　 3443.7　 -25.3（　-0.7%）
6位 <2802>　味の素　　　　　　 3276　 -24.0（　-0.7%）
7位 <4004>　レゾナック　　　 6764.4　 -45.6（　-0.7%）
8位 <8015>　豊田通商　　　　 5505.1　 -36.9（　-0.7%）
9位 <1925>　大和ハウス　　　 5288.9　 -32.1（　-0.6%）
10位 <9020>　ＪＲ東日本　　　　 4125　　 -21（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース