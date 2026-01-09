[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1343銘柄・下落1568銘柄（東証終値比）
1月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2970銘柄。東証終値比で上昇は1343銘柄、下落は1568銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが97銘柄、値下がりは125銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6289> 技研製 2400 +376（ +18.6%）
2位 <9270> バリュエンス 1525 +216（ +16.5%）
3位 <7513> コジマ 1324.9 +145.9（ +12.4%）
4位 <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1174.1 +99.1（ +9.2%）
5位 <3690> イルグルム 650 +50（ +8.3%）
6位 <2553> Ｏｎｅ中国５ 2600 +145.0（ +5.9%）
7位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 110.1 +6.1（ +5.9%）
8位 <3607> クラウディア 350 +18（ +5.4%）
9位 <3280> エストラスト 1200 +59（ +5.2%）
10位 <9716> 乃村工芸社 1380 +62（ +4.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <137A> ココリブ 905 -206（ -18.5%）
2位 <7914> 共同印 1401 -244（ -14.8%）
3位 <2330> フォーサイド 151.8 -19.2（ -11.2%）
4位 <2157> コシダカＨＤ 1135 -119（ -9.5%）
5位 <6506> 安川電 4642 -384（ -7.6%）
6位 <6814> 古野電 7940 -520（ -6.1%）
7位 <2702> マクドナルド 6061 -339（ -5.3%）
8位 <6323> ローツェ 2412 -121.5（ -4.8%）
9位 <7250> 太平洋工 3095 -110（ -3.4%）
10位 <2743> ピクセル 2.9 -0.1（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7272> ヤマハ発 1254 +19.5（ +1.6%）
2位 <7211> 三菱自 372 +4.9（ +1.3%）
3位 <5233> 太平洋セメ 4039.9 +41.9（ +1.0%）
4位 <8354> ふくおかＦＧ 5387.7 +46.7（ +0.9%）
5位 <8233> 高島屋 1870.3 +12.8（ +0.7%）
6位 <8411> みずほＦＧ 6231.9 +36.9（ +0.6%）
7位 <8309> 三井住友トラ 4980.5 +27.5（ +0.6%）
8位 <6367> ダイキン 19436.5 +106.5（ +0.6%）
9位 <6146> ディスコ 55279 +279（ +0.5%）
10位 <8002> 丸紅 4625.9 +22.9（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6506> 安川電 4642 -384（ -7.6%）
2位 <6954> ファナック 6350 -98（ -1.5%）
3位 <9766> コナミＧ 20846.5 -223.5（ -1.1%）
4位 <3405> クラレ 1618.6 -16.4（ -1.0%）
5位 <4324> 電通グループ 3443.7 -25.3（ -0.7%）
6位 <2802> 味の素 3276 -24.0（ -0.7%）
7位 <4004> レゾナック 6764.4 -45.6（ -0.7%）
8位 <8015> 豊田通商 5505.1 -36.9（ -0.7%）
9位 <1925> 大和ハウス 5288.9 -32.1（ -0.6%）
10位 <9020> ＪＲ東日本 4125 -21（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
