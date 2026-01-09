北海道小樽市のスキー場で５歳の男の子がエスカレーターに挟まれ死亡した事故で、スキー場の元従業員がエスカレーターの危険な実態を明かしました。



（坪田カメラマン）「午前１０時１５分、警察による現場検証がはじまりました」



警察が現場検証を行ったのは、朝里川温泉スキー場です。



事故以来停止しているベルトコンベヤー式エスカレーターを入念に調べる捜査員の姿がありました。





このスキー場では１２月２８日、札幌市東区の後藤飛向くん５歳がエスカレーターに右腕を挟まれ、死亡しました。運営会社は、異物が挟まったときは非常停止する仕組みだと説明していますが、当時は作動しませんでした。エスカレーターをよく使用していたというスキー場の元従業員は、危険な実態をこう証言します。（元従業員）「ガタガタしている感じなんですよね。大人でもよろめくというか。普通の靴を履いてもなるので、スキー靴だと余計危ないなという感じはします。怖い部分はやっぱり子どもだったら降りるところだと思う。いつか事故起きるよねみたいな話はしていました」

飛向くんは当時、駐車場とゲレンデを結ぶエスカレーターに乗っていましたが、終点付近でしりもちをつき転倒。



仰向けの状態のままローラーとベルトの間に右腕が巻き込まれたことが新たに分かりました。



運営会社によると、過去にも重傷事故があったことから監視員の配置を検討していたものの、配置はしていなかったということです。



（元従業員）「（監視員が）いたらすぐに助けられた。みんな言っていますね、働いていた人とかも、起きると思っていたと。ただやっぱり、誰も言えなかったんでしょうね」



（記者）「それはなぜ？」



（元従業員）「やっぱり、言ったらクビになるとか、やめさせられるとか。人の意見を聞き入れる会社ではない感じ。だから結局は、やり方についていけない人はやめていく感じ」



年末に起きた悲惨な事故。



適切な安全対策はとられていたのか、なぜ非常停止装置は作動しなかったのか。



運営会社はー



（朝里川温泉スキー場 玉川謙介総支配人）「なぜ（非常停止）装置が作動しなかったのか等についてもきっちり検証していただきたいなと思っています」



警察は業務上過失致死の疑いも視野に、運営会社の安全体制に問題がなかったか詳しく調べています。