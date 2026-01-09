Àîºê´õ¡¢Â©»Ò¤ÈUSJ¤Ç75Ê¬ÊÂ¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡ÖÂ¤¬¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¾Ð¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¡Ù¤Ç¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¶Ã¤¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÍè¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Â©»Ò¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥è¥Ã¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï¡Ö75Ê¬¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë75Ê¬¤Ï¥¥Ä¥¤¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤¿¤«¤é2¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤äÄ¹½÷¡¢¼¡½÷¤È¤ÏÊÌ¹ÔÆ°¤ÇÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¾¯¡¹ÊÂ¤Ó¤ÇÂ¤¬¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ì¤Æ¡Ö¾åµ¡·ù¤Ê¥«¥²¥È¥é¤È¥Þ¥ê¥ª¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥¥Î¥Ô¥ª¥«¥Õ¥§¤Ø¡×¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿©»ö¤ò½ª¤¨¤ëº¢¤ËÀè¤Û¤É¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö10Ê¬ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶Ã¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ñ¡¼¥¯¤¬Áá¤¯ÊÄ¤Þ¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÊÄ±à´ÖºÝ¤Ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶õ¤¯¤ß¤¿¤¤¤ÇÃë´Ö¤Ï120Ê¬ÂÔ¤Á¤Î¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤â15Ê¬ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÁÀ¤¤¤ÎÊý¤ÏÊÄ±à´ÖºÝ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤Ã¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀUSJ¤Î½ñ¤¤¿¤¤¤³¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤Æ¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£